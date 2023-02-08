Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что организацию горячего питания в школах Дагестана необходимо постоянно контролировать профильным министерствам, ведомствам и лидерам муниципалитетов.

«Нам требуется не только обеспечить своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных средств, но также следить и за качеством поставляемых продуктов питания. К этой работе нужно подключиться Управлению Роспотребнадзора по Дагестану, Минсельхозу региона, Минпромышленности РД», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.