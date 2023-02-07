ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с двумя отличившимся дагестанцами – врачом Багавдином Ахмедовым и поэтом Сажидином Саидгасановым

Сергей Меликов встретился с двумя отличившимся дагестанцами – врачом Багавдином Ахмедовым и поэтом Сажидином Саидгасановым

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07 февраля, 2023. Вторник 09:21
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Сергей Меликов встретился с двумя отличившимся дагестанцами – врачом Багавдином Ахмедовым и поэтом Сажидином Саидгасановым

Руководитель Дагестана Сергей Меликов 6 февраля провел встречу с отличившимися в своих областях работы дагестанцами.

Сергей Меликов встретился с двумя отличившимся дагестанцами – врачом Багавдином Ахмедовым и поэтом Сажидином Саидгасановым

Меликов поздравил Сажидина Саидгасанова, получившего недавно почетное звание народного поэта Дагестана, а также медика Багавдина Ахмедова, награжденного орденом «За заслуги перед РД», с заслуженным признанием их деятельности.

Стоит напомнить, что с Сажидином Саиджамаловичем руководитель республики познакомился во время одного из рабочих визитов в Сулейман-Стальский район. Душевная молодость и энергия поэта, которому в 2023 году исполняется 90 лет, его неравнодушие ко всем нынешним событиям, как отмечает Меликов, достойны восхищения и высокой оценки. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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