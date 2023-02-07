Заседание проходило с участием представителей Счетной палаты Дагестана, лидеров районов и городов региона, которые присоединились к нему в формате ВКС.

Перед обсуждением главной темы Абдулмуслимов отметил, что реализация нацпроектов пребывает на особом контроле правительства РФ, а также напомнил, что при условии невыполнения мероприятий национальных проектов муниципальными образованиями, руководство РД собирается пересматривать направление финансирования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.