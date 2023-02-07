С участниками встречи Абдумуслимов поднял вопросы перспектив развития гидромелиорации в республике, а также озвучил итоги работы ведомства за 2022 год и обозначил цели на ближайшие годы.

Поприветствовав сотрудников ФГБУ «Дагмелиоводхоз», премьер высказался, что Дагестан является одним из больших исторически сложившихся субъектов орошаемого земледелия и порядка 10% -395 600 га. всех орошаемых земель в стране пребывают в регионе.

«Более 70 процентов растениеводческой продукции мы получаем сегодня на орошаемых землях. Урожайность при орошении превышает урожайность на богаре в 2-4 раза. Таким образом, мелиоративный комплекс является определяющим фактором развития агропромышленного комплекса.

За последние 3 года благодаря поддержке Минсельхоза РФ отремонтировано и введено в работу значительное число гидротехнических сооружений. Реализованы примерно 500 проектов по возведению, реконструкции и восстановлению внутрихозяйственных оросительных систем при субсидировании из федерального бюджета.

С учетом исключительной актуальности мелиорации для республики за последние несколько лет из регионального бюджета на развитие мелиорации было выделено более 900 млн рублей, заметно больше, чем в любом другом субъекте России», — выступил глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.