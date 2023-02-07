ЗАМАНА - Глава Дагестана выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с землетрясением

Глава Дагестана выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с землетрясением

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07 февраля, 2023. Вторник 00:54
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Глава Дагестана выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с землетрясением

Руководитель Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением.

Глава Дагестана выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с землетрясением

Он подчеркнул, что Дагестан готов оказать турецким и сирийским гражданам всю необходимую помощь.

«Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение.

От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.

Пусть присущие этим народам сила и стойкость помогут пройти через суровое испытание, а мы готовы оказать им любую возможную помощь», — высказался Сергей Меликов.

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