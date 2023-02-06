В совещании участвовали лидеры органов исполнительной власти и руководители муниципальных образований в режиме ВКС.

Собравшиеся обсудили следующие вопросы: исполнение бюджетов за минувший год муниципальными районами и городскими округами региона, процесс исполнения планов-графиков освоения бюджетных средств органами исполнительной власти, формирование планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и так далее.

Об итогах исполнения местных бюджетов в прошлом году поведал первый заместитель главы кабмина региона Руслан Алиев. По его информации, в минувшем году по ряду налогов поступления в бюджеты муниципалитетов республики заметно увеличились – сумма налоговые и неналоговые доходов составила 13,9 млрд рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 2 млрд рублей. Плановые назначения на 2022 год исполнены на 103,5 процента. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.