ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание оперштаба по экономике

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание оперштаба по экономике

Автор
06 февраля, 2023. Понедельник 16:28
|||
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание оперштаба по экономике
Сегодня, 6 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики с учетом западных ограничений.
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание оперштаба по экономике

В совещании участвовали лидеры органов исполнительной власти и руководители муниципальных образований в режиме ВКС.

Собравшиеся обсудили следующие вопросы: исполнение бюджетов за минувший год муниципальными районами и городскими округами региона, процесс исполнения планов-графиков освоения бюджетных средств органами исполнительной власти, формирование планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и так далее.

Об итогах исполнения местных бюджетов в прошлом году поведал первый заместитель главы кабмина региона Руслан Алиев. По его информации, в минувшем году по ряду налогов поступления в бюджеты муниципалитетов республики заметно увеличились – сумма налоговые и неналоговые доходов составила 13,9 млрд рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 2 млрд рублей. Плановые назначения на 2022 год исполнены на 103,5 процента. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 36 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top