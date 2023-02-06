Премьер-министр Дагестана: «Все конкурсные процедуры по госзакупкам должны быть завершены в первом полугодии»

Как озвучил Абдулмуслимов, это требуется для обеспечения освоения в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ. «Реализуемые на сегодняшний день проекты настолько масштабны, что важно не разорвать цепочку контроля за своевременным освоением выделенных средств. Требуется грамотное и своевременное планирование закупочной деятельности. Для получения максимально эффективного результата в этом направлении органам исполнительной власти и местного самоуправления необходимо оперативно продумать и утвердить планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — высказался премьер.