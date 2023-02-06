Глава РД встретился с главой МЧС РФ Александром Куренковым

Стороны обсудили итоги оперативного реагирования на природные и техногенные риски в минувшем году, а также обозначили важные цели на 2023 год.

В прошлом году региональные органы управления и силы РСЧС реагировали на 3 чрезвычайные ситуации, связанные с авариями. Ликвидировано более 4 000 возгораний, на которых были спасены более 400 граждан. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались более 1000 раз, в результате спасены 183 человека. Общая группировка составляет почти 2 000 человек и 495 единиц техники.

На встрече министр акцентировал внимание на обеспечении безопасности туристов. «Объемы внутреннего туризма увеличиваются. Ежегодно в регионах Северного Кавказа, в том числе в Дагестане, растет турпоток. Это значит, что региональная система РСЧС должна обеспечивать комплексную безопасность в зависимости от сезонных рисков. Эффективная и системная организация профилактических мер – среди первоочередных задач», – озвучил Куренков. «Безопасность дагестанцев – это самый главный приоритет в нашей работе. МЧС по Дагестану работает эффективно: в любых чрезвычайных ситуациях спасатели действуют оперативно и слаженно. А зачастую и, как настоящие герои, спасают жизни людей, попавших в беду. Дагестан в последние годы привлекает огромное количество гостей. Вы правы, что нам нужно продолжить работу по обеспечению безопасности тех мест, которые пользуются особой популярностью. Очень много делается и для того, чтобы помощь спасателей своевременно могли получить жители горных районов: строятся пожарно-спасательные части даже в отдаленных муниципалитетах. Некоторые из них я посетил лично, они отвечают всем современным требованиям», – высказался Меликов.

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