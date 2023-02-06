Вместе с ним в район приехали руководитель Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, заместитель министра Эмин Шайхгасанов и другие лица.

Встретил гостей лидер муниципалитета Даниял Исламов, вместе с которым они отправились на предприятие «Гайдаров», с 2019 года занимающееся переработкой молока. В данный момент организация производит творог, сметану, сыр, масло, кефир под брендом «Дары Бабаюрта».

Сырье предоставляется местными хозяйствами, а готовая продукция реализуется по всему региону и даже за его пределами, а также через собственный розничный магазин. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.