Гасанов Д.Н. «…Жители горных и высокогорных районов Дагестана нуждаются в скорейшем решении важных социально-значимых проблем…»

На прием к депутату записались большое количество жителей с разных уголков Дагестана. В основном это жители горных и высокогорных районов, входящих в состав Южного избирательного округа республики Дагестан.



Проблемы, поднятые жителями Акушинского, Чародинского, Докузпаринского и других районов, затрагивали различные сферы жизнедеятельности, но в большинстве своем это были вопросы социального обеспечения и социальной сферы в общем.



Так, например, пенсионер, инвалид 1 группы Магомедов Пирбудаг Сагитович 1951 года рождения, проживающий в с. Муккутль Чародинского района, обратился с просьбой оказать содействие в получении жилищных субсидий. Его земляк из с. Арчиб Шамхалов Исрапил Магомедович, от имени жителей села просил обратить внимание на то, что районный филиал «Россети» ежемесячно взымает двойную оплату за потребление электроэнергии.



Заявители Рамалданов Абдурашид Рамалданович - пенсионер МВД, проживающий в с. Куруш Докузпаринского района и его бывший коллега и односельчанин Мамеев Муслим Гусейнович просят оказать содействие в получении сертификата на приобретение жилья.

Шамхалов Джабраил Юсупович из с. Арчиб Чародинского района, просит оказать содействие в присвоении его супруге, которая родила и воспитывает 12 детей, звания «Мать – героиня». А его односельчанин Магомедов Шахбан Залкепович просит установить новый трансформатор взамен изношенного и устаревшего трансформатора установленного еще в 1970 году.



Все эти и многие другие просьбы были приняты и рассмотрены. Депутат Гасанов Джамаладин поручил своим помощникам, подготовить запросы в соответствующие органы исполнительной власти от его имени и проконтролировать ход их рассмотрения и исполнения.