– Отвечу просто. В нашей многонациональной республике отношение к истокам свято. Для каждого народа язык и традиции это основа. Теперь скажите, кем надо быть, чтобы только подумать о возможности исключить издания на национальных языках из структуры республиканских СМИ? Ну, как минимум, маразматиком, не так ли? Так что газеты, теле- и радиопередачи на родных языках жить будут, эти СМИ будут развиваться с учетом современных подходов, безусловно. Только не стоит под этим подразумевать некий подвох. Его здесь нет и быть не могло.

– Тогда чем объяснить возникшее недопонимание?

– Скажу прямо, в своё время я сам был противником объединения национальных СМИ в холдинг. На эту тему даже состоялась довольно жёсткая дискуссия в Агентстве по информации и печати Дагестана, общественники республики этот разговор вынесли на обсуждение, как вы знаете. Шума было много. Виной всему свойственная большинству из нас эмоциональность и нежелание разобраться в истинных причинах.

А суть вот в чем. 13 государственных бюджетных учреждений – газет, издающихся на языках народов Дагестана, – решено перевести в иную правовую форму. С какой целью? Чтобы рационально использовать творческий ресурс редакций, при этом централизовать, скажем так, хозяйственные функции в одном месте. То есть отпадает необходимость отвлекаться от творческого процесса на сотрудничество с типографией, почтой, на подписную кампанию и прочие технические моменты, снять с редакций финансовые и юридические нагрузки. При этом ни о какой существенной экономии, которая, как полагали некоторые, обязательно последует, речи не идет. Все средства будут направлены на развитие СМИ.

Предстоит разобраться с количеством сотрудников – есть ли необходимость в определенном числе журналистов, рассмотреть квалификацию коллег. Но нужно понимать, что это данность, которую мы не можем не принимать. Современная периодика давно перешагнула границы печатного формата, редакциям важно завоевывать аудиторию на всех информационных ресурсах. А это исключает старые методы работы. Сотрудник должен обладать способностями оперативника, если хотите. В современных условиях другая журналистика просто лишена смысла. Это понимают даже не причастные к отрасли люди.

– Вы упомянули о дискуссии в Агентстве…

– Да, кстати. Последние лет 15–16 о создании медиахолдинга говорили чуть ли не с каждой трибуны, председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов утверждал, что национальные издания нужно объединить в одну структуру. Но коллеги были категорически против. Я сам, когда услышал, что собираются создавать холдинг, пошёл к руководителю Дагинформа, выразил несогласие. И Абдуразак Абдулвагабович сказал: «Арсен, давай оставим эмоции. Изучи цифры, все сопутствующие факторы, а потом снова обсудим».

Когда я сел и спокойно ознакомился со всеми данными, пришел к выводу, что ситуация действительно сложная, а сам процесс создания холдинга нужно было запустить годами ранее. К примеру, не было толковых, грамотно составленных нормативов, но при этом заметна сильнейшая диспропорция. Казалось бы, одинаковой направленности издания, а юридически выходило, как в той басне про лебедя, рака и щуку. Система, заложенная в структуры национальных СМИ еще в 1990-х, работала до сих пор. Как ни крути, а это прошлый век.

Хочу подчеркнуть: создание холдинга позволит поднять стимулирующую часть оплаты, а главная наша цель – чтобы люди, которые хотят и могут работать, сохранили свои рабочие места несмотря на предстоящую оптимизацию.

– Оптимизация неизбежна при любых реорганизациях, модернизациях. И любая оптимизация влечёт сокращение штата, разумное сокращение. В этом отношении как собираетесь построить процесс?

– Всё по закону. Решение будет принимать специально созданная комиссия, которая, изучив штатное расписание редакции, определит, кто соответствует должности, а у кого нет необходимой квалификации. С последними, к сожалению, придется расстаться.

– В этой связи такой вопрос. Крайне мало журналистов в республике, грамотно пишущих на национальных языках, с профессиональной точки зрения, я имею в виду. Практически нет молодых специалистов, что, с одной стороны, говорит об их уникальности, с другой – наводит на печальные выводы. Тут вопросы и к образовательному процессу в целом. Развивать национальные издания в таких условиях будет сложно.

– Абсолютно с вами согласен. Но для начала хочу подчеркнуть, что при оценке профессиональных качеств для комиссии возраст журналиста не будет иметь никакого значения.

Есть редакции, где штат не омолаживался годами. И вы правы, когда говорите, что сегодня в национальных изданиях уникальные кадры и наша задача – их сохранить.

Планируем стимулировать их работу гонорарами, премиями, чтобы достойно зарабатывали. А чтобы молодёжь приходила в редакции, есть резерв, заложенный благодаря оптимизации, – сможем поднять на 30–40 % зарплату. Надо переждать переходный период с выплатами всех компенсаций и так далее, а в дальнейшем будет возможность именно стимулирующую часть творческих работников увеличить.

– Учитывая силу журналистского слова, допускать ошибок и тем более непроверенной информации нельзя. Думаю, каждого интересует вопрос, как вы будете оценивать работу коллег, давать оценку качеству материала, не владея тем или иным языком.

– Закон о СМИ и роль главного редактора никто не умаляет. Всю ответственность за творческую деятельность редакции несёт персонально ее главред. Но в условиях холдинга возрастает роль редакционной коллегии, что тоже крайне важно. Моя задача как руководителя структуры – обеспечить комфортные условия труда, вовремя выплачивать заработную плату, стимулирующие, дать журналистам возможность заниматься творчеством.

– То есть вы как руководитель холдинга не будете вмешиваться в функции главного редактора издания?

– И в целом в редакционную политику вмешиваться тоже не собираюсь.

– Подписная кампания для печатных изданий всегда процесс непростой, мягко говоря. Холдинг должен взять все эти мероприятия на себя. Сложностей не возникнет?

– Мы работаем над предложениями, как улучшить весь этот процесс и сделать его эффективным. Хотим применить опыт «Замана» и «Лезги газет» – что-то вроде акций «Газета в каждый дом»: обращаемся к представителям наших национальностей, чтобы оказали поддержку. Пока это лишь один из вариантов. Мы сейчас обобщаем возможности, возьмём самые лучшие практики и задействуем их.

– Сейчас вопрос из серии неудобных. Ваше назначение руководителем холдинга связали с преференциями для редакции «Замана». Мол, все сливки достанутся вашим коллегам по газете…

– В нашей газете работают представители почти всех национальностей. Я не сужу людей по национальному признаку, у меня все профессионалы. Разговоры типа «всех даргинцев соберёт» – бред, не достойный коллег. «Замана», как и все редакции, ждёт непредвзятая оптимизация.

– Вернёмся к главному вопросу. Создание холдинга автоматически ведёт к уничтожению национальных изданий, уничтожению родных языков. Так утверждают ваши оппоненты. Даже если предположить, что структура, созданная для объединения всех национальных СМИ, несет функцию разрушителя (само по себе безумие), верно ли утверждение, что на одних лишь газетах и держится родной язык?

– Ну, первую часть вообще не стоит никак комментировать, вы хорошую оценку дали таким предположениям. А только газеты с сохранением родного языка не справятся. Газета – это один из инструментов в этом нелегком деле. Язык начинается с семьи, дальше ты его изучаешь в школе, как у нас было в советское время. Это глобальная задача всех общественных институтов.

– Которую, как всегда, пытаются переложить на плечи журналистов, которым «всё равно делать нечего»?

– Совершенно верно. Это палка о двух концах. Периодика себя изжила, говорят некоторые, но стоит возникнуть необходимости решения того или иного вопроса, значимого для общества, как эту задачу адресуют печатникам.

– Ваше видение перспективы национальных изданий?

– «Печатка» будет существовать. Не так, как прежде, но будет. Нам надо интегрироваться в интернет, использовать все площадки, социальные сети и сохранить себя. Следует сделать так, чтобы представители тех или иных этносов, находящиеся в любой точке земного шара, могли зайти к нам на сайт и прочитать или услышать на родном языке новости, посмотреть какие-то интересные передачи. Всё это необходимо сконцентрировать. Каждая редакция должна стать мини-холдингом.

– Почти у всех народов Дагестана есть свой диалект. В этой связи вы намерены провести какой-то анализ с экспертами, языковедами? На каком языке пишет газета, литературную или бытовую речь в материалах используют журналисты?

– Это большая проблема. Да, необходимы будут консультации со специалистами. Потому что в отдельных случаях одно и то же слово может иметь разный смысл, порой даже оскорбительный. Такие ошибки непозволительны. Будем работать.

– В процессе создания холдинга со стороны Дагинформа вы чувствовали больше поддержку или вмешательство? Как охарактеризуете сотрудничество?

– Только помощь. Никаких препятствий не вижу, находим взаимное понимание. Мне доверили, прислушиваются к моему мнению. В очередной раз повторюсь: общая задача – сохранить и развивать творческий потенциал наших редакций.

– Теперь вот что хотелось бы узнать. Были ли конфликтные ситуации с главными редакторами входящих в холдинг изданий?

– Никаких. Все согласны с необходимостью создания новой структуры. Никакого недопонимания нет. Возникали вопросы о том, например, как быть с подписными средствами. Кто-то внушал им, что этих денег они лишатся. Нет, все деньги, которые зарабатывает редакция, остаются внутри. Только теперь эти средства будут в открытом доступе, и любой член коллектива будет знать, на что они тратятся.

– Подытожим. В Год Расула Гамзатова, как никогда, актуально будет сказать, что если завтра мой язык исчезнет…

– …То я готов сегодня умереть. Будем жить и развиваться. Главное – не паниковать, прислушиваясь к злопыхателям. У нас другие функции – созидательные.