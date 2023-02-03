У нас с Министерством уже сложился очень эффективный формат взаимодействия. От себя лично и от имени всей команды своих помощников депутат Гасанов Джамаладин Набиевич поблагодарил Гаджи Руслановича и весь его коллектив за оперативное реагирование и помощь, которую оказывает министерство в решении проблем жителей этих районов, которые они обозначают на многочисленных встречах как на местах, так и в формате встреч в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».
Со своей стороны руководитель министерства заверил, что такое внимание к проблемам жителей горных и высокогорных районов – это приоритет работы его команды и взаимодействие в этом вопросе будет продолжено.
Участники встречи рассмотрели возможности реализации поднимаемых вопросов на территории округа в рамках действующих республиканских программ, в том числе проектов «Местные инициативы», «Капитальный ремонт детских садов» и госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий». Учитывая, что Президентом России В.В.Путиным в последнее время поставлены задачи по развитию внутреннего туризма, вопросу реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Дагестана было уделено особое внимание.
Министерству передано кураторство вопросов развития туристической отрасли, а в горных районах нашей республики появилось очень много перспективных проектов и, самое главное, людей, желающих вкладывать свои средства в их развитие, поэтому направлений, по которым придется сотрудничать министерству и депутату увеличивается многократно.
На встрече присутствовали также заместители министра Адильхан Ахмедов, Шамиль Аммаев и помощники депутата.
В Минэкономразвития РД состоялась встреча с депутатом ГД РФ Джамаладином Гасановым
- Автор Дарья
- 03 февраля, 2023. Пятница 17:52
Вопросы дальнейшей совместной работы обсуждены в ходе встречи с министром Минэкономразвития РД Гаджи Султановым. Гасанов Д.Н. отметил, что в ходе встреч с избирателями и руководством муниципальных образований Южного избирательного округа, куда входят 28 горных и высокогорных района Республики Дагестан, ими поднимаются самые насущные и жизненно-важные вопросы и проблемы, к решению которых мы обязаны подключаться.
У нас с Министерством уже сложился очень эффективный формат взаимодействия. От себя лично и от имени всей команды своих помощников депутат Гасанов Джамаладин Набиевич поблагодарил Гаджи Руслановича и весь его коллектив за оперативное реагирование и помощь, которую оказывает министерство в решении проблем жителей этих районов, которые они обозначают на многочисленных встречах как на местах, так и в формате встреч в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».
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