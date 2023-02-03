В Минэкономразвития РД состоялась встреча с депутатом ГД РФ Джамаладином Гасановым

У нас с Министерством уже сложился очень эффективный формат взаимодействия. От себя лично и от имени всей команды своих помощников депутат Гасанов Джамаладин Набиевич поблагодарил Гаджи Руслановича и весь его коллектив за оперативное реагирование и помощь, которую оказывает министерство в решении проблем жителей этих районов, которые они обозначают на многочисленных встречах как на местах, так и в формате встреч в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».

Со своей стороны руководитель министерства заверил, что такое внимание к проблемам жителей горных и высокогорных районов – это приоритет работы его команды и взаимодействие в этом вопросе будет продолжено.



Участники встречи рассмотрели возможности реализации поднимаемых вопросов на территории округа в рамках действующих республиканских программ, в том числе проектов «Местные инициативы», «Капитальный ремонт детских садов» и госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий». Учитывая, что Президентом России В.В.Путиным в последнее время поставлены задачи по развитию внутреннего туризма, вопросу реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Дагестана было уделено особое внимание.



Министерству передано кураторство вопросов развития туристической отрасли, а в горных районах нашей республики появилось очень много перспективных проектов и, самое главное, людей, желающих вкладывать свои средства в их развитие, поэтому направлений, по которым придется сотрудничать министерству и депутату увеличивается многократно.

На встрече присутствовали также заместители министра Адильхан Ахмедов, Шамиль Аммаев и помощники депутата.