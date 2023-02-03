Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил цели коллективу Минэнерго Дагестана

В ходе встречи обсуждены приоритетные задачи в топливно-энергетической сфере, в том числе вопросы улучшения системы электро- и газоснабжения на территории республики, развития возобновляемых источников энергии, а также реализацию мероприятий по социальной догазификации газифицированных населенных пунктов. Поприветствовав работников министерства, премьер напомнил, что в республике есть основополагающие стратегические документы, на основе которых должна строиться вся региональная политика в топливно-энергетической сфере и среди них главным документом считается Прогнозный топливно-энергетический баланс Республики Дагестан на 2030 год, утвержденный Главой региона Сергеем Меликовым в апреле прошлого года. Наряду с этим документом также разработаны и реализуются схема и программа перспективного развития электроэнергии в РД на 2023-2027 годы, генеральная схема газоснабжения и газификации РД, республиканская госпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса» и региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций на 2022-2031 годы». По словам премьер-министра, именно прогнозный топливно-энергетический баланс республики на 2030 год служит основой для разработки новых инвестиционных программ в сфере топливно-энергетического комплекса, которые должны обеспечить социально-экономическое развитие республики на перспективу, а также определяет баланс между производимыми, ввозимыми и потребляемыми энергетическими ресурсами. В этой связи, глава кабмина поручил руководителю ведомства начать свою работу с внимательного изучения этих документов, в том числе в тесном взаимодействии с ресурсоснабжающими компаниями, иными заинтересованными сторонами и до 1 мая представить предложения по их актуализации, исходя из той ситуации, которая сегодня складывается с электроснабжением и газоснабжением населения республики. Вместе с тем, Абдулмуслимов подчеркнул, что отрасль сложная, здесь накопилось большое количество проблем, которые сегодня являются самыми чувствительными для граждан: частые перебои с поставкой электроэнергии и газа, возникновение чрезвычайных ситуации, отсутствие газификации ряда населенных пунктов, рост цен на жилищно-коммунальные услуги, при том, что их качество порой не соответствует нормативам. «Вы знаете, что Глава республики Сергей Меликов вместе с профильным Первым вице-премьером Манвелом Мажонцем на рабочей встрече гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым в Москве обсудили первоочередные меры для обеспечения бесперебойной работы, модернизации и развития сетевого комплекса республики. Такая же встреча прошла и с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, на котором они подняли вопросы, касающиеся реализации программы социальной догазификации и газификации отдельных населенных пунктов Дагестана. На этой неделе у меня также состоялась конструктивная рабочая встреча с гендиректором ПАО «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко. Все эти встречи в первую очередь проводятся для улучшения качества жизни населения», - сказал премьер. Переходя к вопросу газификации, Абдулмуслимов сообщил, что в 2022 году удалось газифицировать 3 населенных пункта. Так, внутрипоселковые газовые сети подведены до села Новый Мамрач Сулейман-Стальского района, села Крайновка Кизлярского района и мкр. ДОСААФ г. Махачкалы. «Обеспечена возможность дальнейшей газификации 12 населенных пунктов Бабаюртовского, Дахадаевского, Докузпаринского, Кизлярского, Сергокалинского, Хунзахского и Шамильского районов, а также стабильное газоснабжение ряда населенных пунктов Каякентского, Новолакского районов, г. Избербаша и поселка Сулак г. Махачкалы. Кроме того, продолжается реализация программы догазификации. На сегодняшний день для 1605 домовладений создана техническая возможность технологического присоединения к сетям газораспределения, из них в 440 домовладениях осуществлен пуск газа», - рассказал глава кабмина. Среди положительных результатов по итогам 2022 года, глава дагестанского кабмина отметил прорыв в сфере ввода новых энергетических мощностей. По его словам, новые мощности на территории республики не вводились в течение последних 8 лет. «Введена в эксплуатацию Южно-Сухокумская солнечная электростанция мощностью 15 мегаватт. Подписано соглашение о сотрудничестве в области развития ветроэнергетики между Правительством республики и АО «НоваВинд» по строительству Новолакской ветряной электростанции мощностью до 315 МВт. Достигнуты договоренности о строительстве Могохской ГЭС. Новый гидроэнергетический объект мощностью 49,8 МВт планируется возвести на реке Аварское Койсу к 2028 году. Вместе с тем, я уже об этом говорил, повторю еще раз, уже сегодня необходимо прорабатывать вопросы оптимального месторасположения этого объекта, резервирования соответствующих земель, зоны затопления должны быть выверены тщательнейшим образом», - сказал Председатель Правительства. В тоже время, Абдулмуслимов указал на слабую работу в рамках соглашения подписанного между республикой и ООО «Газпром газомоторное топливо» в части расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Как сказал премьер, из запланированных к строительству нескольких автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, ни одной пока не построено и в этом направлении надо усилить работу. Далее встреча продолжилась в формате беседы, были озвучены проблемы, возникающие у специалистов министерства в процессе профессиональной их деятельности. Были озвучены проблемы, возникающие в ходе реализации программы по социальной догазификации прикутанных хозяйств, расположенные на землях отгонного животноводства в Бабаюртовском районе и другие. Подводя итоги, премьер-министр поручил коллективу министерства активизировать работу, используя имеющиеся инструменты для решения всех поставленных задач перед ведомством.