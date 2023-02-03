ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с Валентиной Матвиенко

Глава Дагестана встретился с Валентиной Матвиенко

Автор
03 февраля, 2023. Пятница 08:13
|||
Глава Дагестана встретился с Валентиной Матвиенко

В четверг, 2 февраля, в Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и руководителя Дагестана Сергея Меликова.

Глава Дагестана встретился с Валентиной Матвиенко

Стороны обсудили важные для республики темы, например, принимаемые меры для повышения надёжности энергоснабжения жителей региона.

Глава Дагестана напомнил, что состояние энергетического хозяйства субъекта – одна из проблем, которая ранее была поднята в Совете Федерации и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Область ТЭК является проблемной для региона, так как имущество в этих отраслях в основном было построено на рубеже 60-70х годов и с тех пор почти не обновлялось», – озвучил он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 99 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top