ЗАМАНА - Вице-премьер Дагестана проверил работу ЦСОН Карабудахкентского района

Вице-премьер Дагестана проверил работу ЦСОН Карабудахкентского района

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02 февраля, 2023. Четверг 16:21
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Вице-премьер Дагестана проверил работу ЦСОН Карабудахкентского района
Заместитель главы кабмина Дагестана Абдурахман Махмудов провел встречу с сотрудниками центра социального обслуживания населения Карабудахкентского района.
Вице-премьер Дагестана проверил работу ЦСОН Карабудахкентского района

Махмудов озвучил имеющиеся проблемы учреждения по обеспечению жителей социальным обслуживанием, а также обратил внимание на жалобы, поступающие от сотрудников учреждения, попавших под сокращение в рамках оптимизации штатной численности. Многие из них обратились в адрес руководства Министерства труда республики с просьбой пересмотреть решение об их увольнении.

Вице-премьер попросил и.о. руководительницу центра Зульфию Лежбединову прокомментировать принятые решения о сокращении данных работников. Она перечислила критерии, согласно которым проходила оптимизация. Было обнаружено, что в центре работают 5 родственников директора, под сокращение не попавшие.

Выслушав докладчика, Махмудов раскритиковал работу руководителя центра и озвучил факты нарушения законодательства, зафиксированные в рамках осуществленной проверки.

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