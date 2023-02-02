Начиная собрание, Абдулмуслимов озвучил, что в сфере здравоохранения за последние годы сделано немало, в минувшем году на развитие сферы было выделено 4,8 млрд рублей.

Далее премьер коснулся проблем, имеющихся в отрасли.

«В первую очередь проблемы касаются доступности медицинской помощи для жителей маленьких сел и отдаленных территорий. Здесь, напомню, мы формируем и приводим в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, вводим новые мобильные медицинские комплексы, покупаем медицинское оборудование, транспорт», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.