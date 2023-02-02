Начиная работу семинара, премьер поприветствовал собравшихся и напомнил, что реализация программы «Национальная система пространственных данных» стартовала в минувшем году по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова, а сама идея исходила от руководства Росреестра по региону.

«Что из себя представляет программа? Это единая цифровая платформа, которая будет сформирована в масштабах страны, дабы объединять данные о земле и объектах недвижимости», — рассказал Абдулмуслимов.



Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.