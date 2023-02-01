Комитет по ветеринарии Дагестана проработает вопрос открытия типового питомника для бездомных животных

Он напомнил, что проблема уличных животных поднималась на прямой линии руководителя Дагестана Сергея Меликова. «Там поднимался вопрос бездомных собак, но вместе с тем мы много раз обсуждали то, что на территории городов Махачкалы, Хасавюрта и других имеется тысяча голов крупного и мелкого рогатого скота, они гуляют по городским паркам и улицам. Знаю, что соответствующие поручения переданы лидерам муниципальных образований, в любом случае, и это подчеркнул Сергей Алимович, Комитет по ветеринарии РД несет за это ответственность. Поэтому вам нужно активизировать работу с руководителями муниципальных образований в части отлова этих безнадзорных животных и правильно ее выстроить», – выступил Абдулмуслимов. Далее премьер дал поручение вице-премьеру региона, который курирует сферу, Нариману Абдулмуталибову провести на этой неделе в режиме ВКС собрание с лидерами муниципальных образований, «поднять всю нормативно-правовую базу и еще раз главам МО объяснить алгоритм решения вопроса». Также он озвучил идею вынести на обсуждение вопрос создания типового питомника в Махачкале. «Какой бы бюджет у нас ни был, мы на эти цели выделяем соответствующие средства. У нас в марте будет внесение изменений в бюджет Республики Дагестан, давайте выйдем с предложением создать типовой питомник на территории города Махачкалы, тем более сейчас есть легковозводимые модульные конструкции, которые очень быстро строятся. Нельзя допускать, чтобы наше население страдало от безнадзорных животных», – высказался глава кабмина региона.