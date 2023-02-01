В рамках встречи с сотрудниками ведомства обсуждались итоги реализации нацпроекта «Экология», мероприятия по сохранению лесного фонда и так далее.

Как озвучил Абдулмуслимов, лесной фонд региона на данный момент составляет около 530 000 га.

«В Дагестане самая крупная площадь лесов среди регионов СКФО. Дагестанские леса имеют защитный статус, что придает им особое положение и особые требования к их использованию. В лесной сфере работают более 600 дагестанцев.

За последние годы в рамках нацпроекта «Экология» мы заметно укрепили материально-техническую составляющую Дагестанского лесопожарного центра — оснащенность выросла до 92,5 процента, куплено 36 единиц техники и 533 единиц оборудования. Но в текущем году, когда до начала пожароопасного сезона еще есть время, уже зарегистрирован один лесной пожар. Это говорит о том, что летний сезон этого года обещает быть тяжелым. В связи с этим мне хочется настроить вас на плодотворную работу, дабы вы уделяли максимальное внимание этому вопросу», — высказался глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.