В Москве прошла встреча главы Дагестана и руководителя Росавиации Александра Нерадько

Во вторник, 31 января, в Москве состоялась встреча руководителя Дагестана Сергея Меликова и главы Росавиации Александра Нерадько. Они обсудили вопросы реконструкции аэропорта Махачкалы, расширение международных перевозок, а также субсидирование региональных рейсов.

Меликов представил в процессе встречи проект развития махачкалинской воздушной гавани. «Дагестан стал желанным местом для отдыха тысяч туристов из разных регионов России. Мы все еще бьем рекорды – в 2022 году впервые в своей истории наш аэропорт принял 2,5 млн человек. Аэропорт быстро развивается, поэтому правительство региона заинтересовано в оперативном старте реконструкции. Это позволит обеспечить комфортные условия как для дагестанцев, так и для гостей республики», – высказался глава региона.

Нерадько выразил готовность оказать необходимую поддержку по реализации проекта реконструкции аэропорта Махачкалы.

Обсуждая тему развития воздушной гавани, стороны также подняли тему установления границы седьмой подзоны приаэродромной территории. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.