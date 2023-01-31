Возведение 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане собираются начать в феврале 2023 года

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил с февраля 2023 года начать строительные работы по возведению 3 мусоросортировочных комплексов в регионе, информирует пресс-служба дагестанского правительства.

Соответствующий указ был озвучен сегодня, 31 января, на встрече с сотрудниками Министерства природы республики.

Премьер напомнил, что для формирования инфраструктуры по обращению с ТКО создана организация – ООО «Республиканский экологический оператор».

«Предусмотрено 4,2 млрд рублей на минувший год, а также на плановый период 2023-2024 годов до региона доведены лимиты 1,8 млрд рублей и 629 млн рублей, которые также будут направлены концессионеру для осуществления работ по возведению мусоросортировочных комплексов.

Работы по их строительству в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах должны стартовать совсем скоро», – выступил Абдулмуслимов.