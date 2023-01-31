Депутат дагестанского парламента Ризван Голоев провел прием граждан

К Голоеву обратилась махачкалинка, попросившая помочь в пересмотре установленной группы инвалидности супругу. Депутат поручил направить соответствующий запрос в МСЭК региона. Кроме того, по завершении приема помощник депутата навестил семью и передал от Голоева материальную помощь.

Мужчина из поселка Ленинкент попросил депутата оказать поддержку в получении жилья брату – участнику афганских событий, инвалиду первой группы. Он сообщил, что брату выделили земельный участок, но в связи с отсутствием денежных средств построить дом он не способен. В данный момент решается вопрос, а для временного жилья Голоев пообещал купить жилой вагончик.