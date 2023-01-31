До начала официальной части мероприятия для почетных гостей была проведена экскурсия по заводу, они посмотрели выставку достижений АО «Концерн КЭМЗ» и фотовыставку, посвященную работе юбиляра.

Работу конференции начал премьер-министр РД, назвав в своей приветственной речи Мирзабекова лучшим главой кабмина за последнее тридцатилетие.

«Сегодня исполнилось бы 85 лет Абдуразаку Мардановичу Мирзабекову, глубокоуважаемому мною человеку и, по моему мнению, одному из лучших руководителей Правительства республики за последние несколько десятков лет.

Это был высокопорядочный, высокоинтеллектуальный человек, который любил Дагестан и работал во благо Дагестана. Он был из тех руководителей нового поколения, для кого важнее инструкций и директив была устремленность человека труда к новым достижениям. Он всех молодых сотрудников заряжал своей устремленностью, генерируя оригинальные идеи и решения, делая ставку на инициативу молодых специалистов», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.