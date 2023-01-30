Магомед-Султан Магомедов: «Абдуразак Мирзабеков был крупной фигурой дагестанской политики»

Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов вспоминает свои встречи с Абдуразаком Мирзабековым, 85-летие со дня рождения которого отмечают в эти дни в республике.

«Мирзабеков – фигура, несомненно, самодостаточная, уникальная по своей социальной значимости и личностной роли в новейшей истории Дагестана. Он был Председателем Правительства Дагестана в самые сложные – 90-е годы прошлого столетия – и многое сделал для укрепления дагестанской государственности, ее экономики и культуры.

Он был очень требовательным не только к другим, но и к себе, был профессионалом своего дела и поэтому пользовался большим уважением среди дагестанцев. В то время я был депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, помню его четкие и аргументированные выступления на сессиях парламента по самым разным вопросам.

Мирзабеков был крупной фигурой дагестанской политической элиты. Он никому не давал скучать на работе, ни министрам, ни своим советникам и помощникам. Достоинством Мирзабекова как руководителя являлось постоянное внимание к меняющейся роли Дагестана в новых геополитических условиях, а движущейся силой его политики всегда были интересы Дагестана и дагестанцев. Вследствие этого он оказался вполне адекватен новым реалиям постсоветского общества в Дагестане, способным осмысливать, оценивать и последовательно реализовывать дагестанские национальные приоритеты.

Его вклад в обеспечение социально-экономической стабильности республики в те кризисные для нашей страны годы, а также в обеспечение межнационального мира и согласия, без сомнения, значителен. Ныне, по истечении немалого времени, все, кому пришлось с ним или в его подчинении работать, вспоминают о нем с благодарностью – такой добрый след оставил он в их памяти», – вспоминает Госсекретарь РД.