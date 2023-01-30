В рамках визита Абдулмуталибов узнал про образовательный процесс учебного заведения, про его материально-техническое оснащение, посетил учебные и лабораторные корпуса, а также осмотрел общежитие для учащихся.

Как проинформировала руководитель колледжа Маркизат Сулейманова, в образовательном учреждении на данный момент готовят студентов по 7 специальностям и 10 профессиям.

«На балансе колледжа пребывают трактора, зерноуборочные комбайны, грузовики, различная прицепная посевная и почвообрабатывающая техника – в общем более 15 единиц специальной техники. Однако, стоит обратить внимание, что колледж требуется обеспечить современной техникой и сделать капремонт зданий», — рассказала Сулейманова. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.