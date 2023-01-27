ЗАМАНА - В Дагестане обсудили итоги работы Антитеррористической комиссии за 2022 год

В Дагестане обсудили итоги работы Антитеррористической комиссии за 2022 год

Автор
27 января, 2023. Пятница 09:44
|||
В Дагестане обсудили итоги работы Антитеррористической комиссии за 2022 год

В четверг, 26 января, прошло собрание Антитеррористической комиссии в Дагестане под руководством Сергея Меликова и с участием заместителя начальника Федеральной службы безопасности России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина.

В Дагестане обсудили итоги работы Антитеррористической комиссии за 2022 год

На собрании были подведены итоги работы АТК за минувший год. Руководитель Дагестана поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что благодаря принятым федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти мерам в регионе в 2022 году получилось обеспечить безопасность в республике и остановить деятельность шести ячеек международной деструктивной организации. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top