На собрании были подведены итоги работы АТК за минувший год. Руководитель Дагестана поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что благодаря принятым федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти мерам в регионе в 2022 году получилось обеспечить безопасность в республике и остановить деятельность шести ячеек международной деструктивной организации. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
В Дагестане обсудили итоги работы Антитеррористической комиссии за 2022 год
- Автор Дарья
- 27 января, 2023. Пятница 09:44
В четверг, 26 января, прошло собрание Антитеррористической комиссии в Дагестане под руководством Сергея Меликова и с участием заместителя начальника Федеральной службы безопасности России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина.
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