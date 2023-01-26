Меликов предложил утвердить Билала Джахбарова председателем Счётной палаты

Кандидатура Джахбарова была внесена в парламент главой РД 17 ноября минувшего года. До этого Счетная палата РФ вынесла заключение о соответствии кандидатуры Джахбарова квалификационным требованиям, предъявляемым к начальникам Счетной палаты региона РФ.

Как рассказал Билал Джахбаров, Счетной палатой Дагестана создана стратегия работы на 2023-2030 годы. Ключевой упор контрольный орган будет делать на осуществление анализа исполнения бюджета региона, оценку исполнения госпрограмм, нацпроектов в Дагестане. Счетная палата собирается предоставлять руководителю региона и парламенту ежеквартальные сведения по этим направлениям.

Билал Джахбаров руководит Счетной палатой республики с 2017 года.