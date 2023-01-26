ЗАМАНА - Меликов предложил утвердить Билала Джахбарова председателем Счётной палаты

Меликов предложил утвердить Билала Джахбарова председателем Счётной палаты

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26 января, 2023. Четверг 14:21
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Меликов предложил утвердить Билала Джахбарова председателем Счётной палаты

Депутаты НС РД единогласно поддержали кандидатуру Билала Джахбарова на пост начальника Счетной палаты региона.

Меликов предложил утвердить Билала Джахбарова председателем Счётной палаты

Кандидатура Джахбарова была внесена в парламент главой РД 17 ноября минувшего года. До этого Счетная палата РФ вынесла заключение о соответствии кандидатуры Джахбарова квалификационным требованиям, предъявляемым к начальникам Счетной палаты региона РФ.

Как рассказал Билал Джахбаров, Счетной палатой Дагестана создана стратегия работы на 2023-2030 годы. Ключевой упор контрольный орган будет делать на осуществление анализа исполнения бюджета региона, оценку исполнения госпрограмм, нацпроектов в Дагестане. Счетная палата собирается предоставлять руководителю региона и парламенту ежеквартальные сведения по этим направлениям.

Билал Джахбаров руководит Счетной палатой республики с 2017 года.

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