ЗАМАНА - И.о руководителя Новолакского района прокомментировал «Прямую линию» Сергея Меликова

И.о руководителя Новолакского района прокомментировал «Прямую линию» Сергея Меликова

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26 января, 2023. Четверг 11:14
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И.о руководителя Новолакского района прокомментировал «Прямую линию» Сергея Меликова

Накануне руководитель Дагестана Сергей Меликов провел прямую линию — за 3 часа прямого эфира он ответил на 35 вопросов.

И.о руководителя Новолакского района прокомментировал «Прямую линию» Сергея Меликова

И.о. руководителя Новолакского района Сулейман Рамазанов подчеркнул осведомленность Сергея Алимовича, знание ситуации изнутри в вопросах энергетики, дорожной инфраструктуры, водоснабжения, ЖКХ, здравоохранения и так далее. Меликов показал, что он лично контролирует значимые вопросы.

Также Рамазанов отметил глубокую человечность Сергея Алимовича, когда он говорил о поддержке участников военной спецоперации, а также их родных и близких — было видно, что для него, как человека с боевым опытом, это особая тема – он искренне переживает за наших бойцов, за их семьи.

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