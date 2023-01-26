ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана представил Шамиля Дабишева в качестве нового министра финансов республики

Премьер-министр Дагестана представил Шамиля Дабишева в качестве нового министра финансов республики

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26 января, 2023. Четверг 08:12
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Премьер-министр Дагестана представил Шамиля Дабишева в качестве нового министра финансов республики
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 25 января, представил сотрудникам Минфина региона нового лидера – Шамиля Дабишева. Постановление о назначении Шамиля Дабишева подписал накануне руководитель республики Сергей Меликов.
Премьер-министр Дагестана представил Шамиля Дабишева в качестве нового министра финансов республики

«В первую очередь хочу поблагодарить за работу уже экс-министра Саадуева Юнуса Магомедовича.
Юнус Магомедович пришел в ведомство в 1975 году, в то время – Минфин ДАССР. Фактически всю свою жизнь отдал работе в этом министерстве. Из старшего экономиста вырос в министра одного из важнейших, основных органов власти.

Это, конечно, говорит о ваших высоких личностных и профессиональных качествах, Юнус Магомедович. На посту главы ведомства вы находились более 5 лет, в сложные времена, и показали себя как человек твердого слова и дела. Вам удавалось все эти годы поддерживать стабильность и сбалансированность государственного бюджета», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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