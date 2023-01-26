ЗАМАНА - Глава Дагестана: «У нас многие не могут провести догазификацию своих владений, потому что они должным образом не оформлены»

Глава Дагестана: «У нас многие не могут провести догазификацию своих владений, потому что они должным образом не оформлены»

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26 января, 2023. Четверг 04:52
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Глава Дагестана: «У нас многие не могут провести догазификацию своих владений, потому что они должным образом не оформлены»

Сергею Меликову в ходе прямого эфира жительница Карабудахкента Бэлла Гамзаева задала индивидуальный вопрос по теме догазификации.

Глава Дагестана: «У нас многие не могут провести догазификацию своих владений, потому что они должным образом не оформлены»

По словам Гамзаевой, она подала документы на догазафикацию более 8 месяцев назад, но результатов до сих пор нет. Женщина – вдова, мать троих детей.

Руководитель республики в прямом эфире обратился к министру энергетики и тарифов РД Марату Шихалиеву с поручением связаться с заявительницей и дать обратную связь. Главе Карабудахкентского района поручили разобраться с данным вопросом и выработать конструкцию для реализации этой проблемы.

«У нас на сегодняшний день нет особых вопросов к организациям, которые занимаются догазификацией республики. Есть вопросы к жителям республики. Многие не могут участвовать в программе по догазификации, потому что домовладения должным образом не оформлены. Надо разобраться», – подчеркнул Сергей Меликов.

Глава республики также отметил, что совместно с вице-премьером РД Зауром Эминовым и другими коллегами из дагестанского правительства была выработана программа по упрощенной схеме оформления домов под догазификацию.

Без должного оформления домовладений догазификация не может быть осуществлена, так как фактически по документам дома не существует.

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