ЗАМАНА - Махачкалинский таксист обратился к Главе Дагестана по поводу аварийности на дорогах

Махачкалинский таксист обратился к Главе Дагестана по поводу аварийности на дорогах

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26 января, 2023. Четверг 02:47
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Махачкалинский таксист обратился к Главе Дагестана по поводу аварийности на дорогах

В рамках прямого эфира с Главой Дагестана Сергеем Меликовым махачкалинский таксист Махмуд спросил о том, что можно сделать для уменьшения аварий на дорогах и смертельных ДТП.

Махачкалинский таксист обратился к Главе Дагестана по поводу аварийности на дорогах

В своем ответе Глава РД назвал среди основных причин ДТП не только качество дорог, но и безответственность водителей, забывающих о том, что автомобиль – это средство повышенной опасности, в том числе и для пешеходов.

«Не только плохие дороги становятся причиной аварий, но и техническое состояние самого автомобиля, у которого отказывают тормоза или не переключается передача», – заявил руководитель региона.

Сергей Меликов также сообщил, что в этом году проведена экспертная оценка сложившейся проблемы с участием руководителя Службы безопасности дорожного движения МВД и МЧС.

«В ближайшие годы приступим к созданию трех объездных колец. В объезд Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. Они будут оснащены отбойниками, камерами и всем необходимым. По махачкалинскому трафику тоже нужно принимать решения. Они капиталоёмкие, требуют вложения средств, и они будут вложены», – заявил глава республики.

Подобные меры согласованы с руководством Махачкалы, чтобы в последующем принять решения по снижению аварийности на дорогах.

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