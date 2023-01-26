«В прошлом году в соседних домах был сделан хороший ремонт, благоустроены детские площадки и созданы парковочные места. А у нас ни скамеек, ни детских площадок, ни качелей. Есть ли возможность включить и нас в программу ремонта?» – спросил он.
Отвечая на вопрос, Сергей Меликов заявил, что в 2023 году предусмотрено обновить 142 территории, из которых 110 – общественных и 32 – дворовые территории, а также 45 территорий в муниципалитетах.
«Поскольку мы эту работу на сегодняшний день планируем, я хотел бы поручить исполняющему главы города Махачкалы взять этот дом на контроль, произвести необходимую сметную документацию, с участием жителей разработать дизайн-проект и реализовать в объеме тех задач, которые мы ставим по благоустройству территории», – заявил Глава региона.