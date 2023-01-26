ЗАМАНА - Махачкалинец пожаловался Сергею Меликову на отсутствие ремонта в его многоквартирном доме

Махачкалинец пожаловался Сергею Меликову на отсутствие ремонта в его многоквартирном доме

Автор
26 января, 2023. Четверг 01:45
|||
Махачкалинец пожаловался Сергею Меликову на отсутствие ремонта в его многоквартирном доме

В рамках прямого эфира с Главой региона Сергеем Меликовым поступил звонок от жителя города Махачкалы. Житель столицы, проживающий по улице Юсупа Акаева, 9, пожаловался, что его многоквартирный дом не ремонтировался уже более 40 лет.

Махачкалинец пожаловался Сергею Меликову на отсутствие ремонта в его многоквартирном доме

«В прошлом году в соседних домах был сделан хороший ремонт, благоустроены детские площадки и созданы парковочные места. А у нас ни скамеек, ни детских площадок, ни качелей. Есть ли возможность включить и нас в программу ремонта?» – спросил он.

Отвечая на вопрос, Сергей Меликов заявил, что в 2023 году предусмотрено обновить 142 территории, из которых 110 – общественных и 32 – дворовые территории, а также 45 территорий в муниципалитетах.

«Поскольку мы эту работу на сегодняшний день планируем, я хотел бы поручить исполняющему главы города Махачкалы взять этот дом на контроль, произвести необходимую сметную документацию, с участием жителей разработать дизайн-проект и реализовать в объеме тех задач, которые мы ставим по благоустройству территории», – заявил Глава региона.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top