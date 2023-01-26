Махачкалинец пожаловался Сергею Меликову на отсутствие ремонта в его многоквартирном доме

В рамках прямого эфира с Главой региона Сергеем Меликовым поступил звонок от жителя города Махачкалы. Житель столицы, проживающий по улице Юсупа Акаева, 9, пожаловался, что его многоквартирный дом не ремонтировался уже более 40 лет.

«В прошлом году в соседних домах был сделан хороший ремонт, благоустроены детские площадки и созданы парковочные места. А у нас ни скамеек, ни детских площадок, ни качелей. Есть ли возможность включить и нас в программу ремонта?» – спросил он.

Отвечая на вопрос, Сергей Меликов заявил, что в 2023 году предусмотрено обновить 142 территории, из которых 110 – общественных и 32 – дворовые территории, а также 45 территорий в муниципалитетах.

«Поскольку мы эту работу на сегодняшний день планируем, я хотел бы поручить исполняющему главы города Махачкалы взять этот дом на контроль, произвести необходимую сметную документацию, с участием жителей разработать дизайн-проект и реализовать в объеме тех задач, которые мы ставим по благоустройству территории», – заявил Глава региона.