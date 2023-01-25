Глава Дагестана: «Строительство и создание перерабатывающих предприятий сегодня продвигается весьма успешно»

«Строительство и создание перерабатывающих предприятий на сегодняшний день продвигается весьма успешно. Для примера: в текущем году мы планируем закрыть вопрос по “реанимации” нашего легендарного завода в селе Кикуни, который занимается переработкой фруктов. В Кизлярском районе в ближайшее время приступаем к реализации проекта по строительству мясоперерабатывающего предприятия. В Южном Дагестане в рамках инвестиционного проекта “Полоса” в Сулейман-Стальском районе хотим создать комплекс по хранению и переработке продуктов», – пояснил Глава республики.

При этом, он отметил, что последствия санкционных давлений отразились и на самом регионе.

«Потому как в большинстве своем техническое специализированное оснащение этих объектов производится в европейский странах.

С введением санкций многие инвесторы или те, кто был уже на стадии реализации проектов, оказались лишены приобретения данного оборудования. И сейчас они ищут новые возможности поставок в Китае, Иране, Турции. Но это всё делается не так быстро.

Более того, мы рассматриваем создание крупных логистических центров вдоль трассы “Ростов-на Дону – Баку”. Они могли бы у производителей сельхозтоваров, в том числе мелких фермерских хозяйств, без посредников принимать эту продукцию на хранение с последующей реализацией в сетевых магазинах, тем самым максимально сократив на рынке посреднические связи.

Данные проекты находятся под пристальным вниманием, и я надеюсь, что в ближайшем будущем в Дагестане будет свое молоко, мясо, овощи, фрукты, в том числе для реализации программы по обеспечению социальных учреждений региона.

Для того чтобы пользовать своими плодами агропрома, нужны перерабатывающие предприятия, а развитием их мы сегодня активно занимаемся», – заявил Сергей Меликов.