«В Дагестане в своем время был реализован замечательный проект «Анжи», который имел статус не спортивного, а социального – о нем говорили далеко за пределами республики, говорили о фандвижении «Дикая дивизия». И многие ребята в то непростое для республики время болели футболом. Это была хорошая социальная программа», — поделился руководитель республики. Также Глава Дагестана рассказал, что республика одной из первых присоединилась к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе». «В республике реализуется проект строительства футбольных полей. Мы хотим создать некую пирамиду – детский спорт, любительский футбол на зональном уровне, профессиональный спорт и выводу Динамо в высший дивизион. Это социальный лифт, это зрелищность, это статус», — сказал Меликов.
Сергей Меликов рассказал о развитии массового футбола в Дагестане
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 17:40
В ходе прямой линии Главы Дагестана Сергея Меликова к нему обратился житель республики с вопросом как он видит развитие массового футбола в регионе.
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