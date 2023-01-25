Сергей Меликов рассказал о развитии массового футбола в Дагестане

«В Дагестане в своем время был реализован замечательный проект «Анжи», который имел статус не спортивного, а социального – о нем говорили далеко за пределами республики, говорили о фандвижении «Дикая дивизия». И многие ребята в то непростое для республики время болели футболом. Это была хорошая социальная программа», — поделился руководитель республики. Также Глава Дагестана рассказал, что республика одной из первых присоединилась к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе». «В республике реализуется проект строительства футбольных полей. Мы хотим создать некую пирамиду – детский спорт, любительский футбол на зональном уровне, профессиональный спорт и выводу Динамо в высший дивизион. Это социальный лифт, это зрелищность, это статус», — сказал Меликов.