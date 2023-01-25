Он отметил, что на имя Главы региона поступило более 4500 вопросов от жителей республики.
«На данный момент Сергей Алимович ответил на вопросы, касающиеся энергоснабжения, водоснабжения, транспортной инфраструктуры, переработки ТКО, образовательной сферы, развития спорта и др.
Хочу подчеркнуть важность проведения прямого диалога Руководителя республики с народом, так как это позволит оперативно подойти к решению наболевших проблем жителей. Эфир продолжается. Уверен, что все обращения, поступающие в адрес Сергея Алимовича, не останутся без внимания», — высказался Алим Темирублатов.