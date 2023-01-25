ЗАМАНА - Глава Дагестана высказался об общественном транспорте Махачкалы

Глава Дагестана высказался об общественном транспорте Махачкалы

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25 января, 2023. Среда 17:31
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Глава Дагестана высказался об общественном транспорте Махачкалы

Махачкалинец задал вопрос Сергею Меликову, касающийся общественного транспорта в городе.

Глава Дагестана высказался об общественном транспорте Махачкалы

"Мы договорились с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставке в Дагестан комфортных автобусов, которые будут задействованы как общественный транспорт. Выражаю благодарность министру транспорта РД Джамбулату Салавову за предоставленную эту возможность.

Также отмечу, что необходимо менять логистику и локацию в городах Дагестана. Когда я передвигаюсь по Махачкале, то удивляюсь, зачем городу столько перекрестков? Немалую роль здесь играет и отсутствие так называемых «красных зон». Мы привлекли специалистов, которые работали в крупных городах, и обязательно возьмем их опыт на заметку. Обращаюсь также к руководству Махачкалы и Каспийска, чтобы подключились к этому вопросу", — высказался Меликов.

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