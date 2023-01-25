Сергей Меликов: «Проблему обращения с ТКО в Дагестане хотим закрыть полностью до конца 2024 года»

«Вы помните, наверное, мусорный коллапс в январе 2021 года в Махачкале и не только в столице. Эта нехорошая ситуация заставила нас вне очереди приступить к ее решению. Подобные бедовые ситуации у нас существуют и в горных районах, где для сброса мусора используются “естественные складки” местности, в том числе водоемы. Наши реки по определению не могут быть чистыми, потому что экологические правила не соблюдаются жителями. Но их можно понять, ведь им как-то нужно избавляться от мусора, а механизма не существует.

Существуют такие технические решения, без которых продвигать решение той или иной проблемы нельзя. В частности, в области проблемы реализации твердых коммунальных отходов тоже должен присутствовать документ, который называется “территориальной схемой”. Без него мы никуда бы не пошли. Эта территориальная схема в Дагестане была, но была ни о чём. В первую очередь должны быть определены кластеры для переработки мусора, учтена удаленность кластеров от населенных пунктов, пересчитаны объемы мусора ТКО. В Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте – это один объем, в других населенных пунктах – другой. Исходя из этих объемов, рассчитываются проектные возможности тех учреждений, которые занимаются переработкой отходов.

Территориальная схема должна быть утверждена Министерством природных ресурсов Российской Федерации, после чего идет расчет денежных средств, которые необходимо затребовать или запросить для того, чтобы мы эту инфраструктуру создали с нуля, поскольку в Дагестане ее нет», – сказал он.

Сергей Меликов отметил также, что практически весь 2021 год был посвящен разработке территориальной схемы, потому что это, действительно, трудоемкая работа и она лежит в основе всех дальнейших финансовых, технических и практических решений.

«Эта схема была утверждена и, более того, по мнению специалистов Минприроды и Российского экологического оператора была признана одной из самых эффективных в Российской Федерации, что позволило нам запросить средства на реализацию территориальной схемы.

Мы создали государственную компанию – Региональный экологический оператор, являющийся исполнителем в реализации территориальной схемы, провели финансирование этой компании, которая в прошлом году приступила к разработке технического задания для создания проектов по целой сети объектов для сбора, сортировки и переработки мусора.

Мы определили три зоны – махачкалинская, дербентская и хасавюртовская. Для того чтобы мы могли в этих зонах осуществлять сортировку и переработку мусора, предусмотрено создание целого ряда или сети мусороперегрузочных станций, определены и оформлены земельные участки, завершается процедура экспертизы этих проектов, и в этом году мы приступаем к строительству того объема, который у нас есть.

К концу 2024 года проблему обращения с твердыми коммунальными отходами в Дагестане хотим закрыть в полном объеме», – высказался Меликов.