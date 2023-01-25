Глава Дагестана: «Благоустроим территорию, проведем дорогу и к 1 сентября проблему Каспийской школы №12 закроем»

В процессе прямого эфира на РГВК «Дагестан» руководитель республики Сергей Меликов ответил на поступивший вопрос о неблагоустроенной территории школы №12 в Каспийске, которая недавно начала свою работу.

«Вокруг отсутствует дорога, пойдет дождь – возникают болото и озеро, не благоустроена территория», – обратились к Меликову.

Глава Дагестана озвучил, что за минувший год отремонтировано более двухсот школ в Дагестане. Кроме того, к 1 сентября будут введены в работу все социальные объекты по дошкольному и среднему образованию, по которым имелась задолженность еще в доковидный период.

«Мы в этом году тоже взяли на себя обязательства по ремонту школ. Я бы хотел, чтоб и родительская общественность, и директора школ также приняли участие в подготовке технических условий. Такая задача стоит перед министром образования, министром строительства, депутатами Народного Собрания РД. Будет организован депутатский контроль не только за проведением капитального ремонта самой школы, но и за теми нормативными решениями, которые должны быть приняты. Чтобы в данные школы не заходили условные подрядчики, а заходили те организации, которые смогут не просто выполнить объем по количеству отремонтированных школ, но и соответствовать качеству», – высказался Меликов.