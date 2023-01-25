ЗАМАНА - Главе региона поступило большое количество вопросов по поводу водоснабжения

Главе региона поступило большое количество вопросов по поводу водоснабжения

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25 января, 2023. Среда 16:46
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В ходе общения с жителями республики в прямом эфире руководителю региона от жителей региона поступил вопрос водоснабжения: «В большинстве случаев мы дома получаем воду, которая нам попадает из горных рек, но мы растеряли ту возможность, что дал нам Всевышний, – пить чистую горную воду из-под крана. Вопрос о качестве воды, насколько помню, поднимали на уровне Совета Федерации, что делается в этом направлении?».

Главе региона поступило большое количество вопросов по поводу водоснабжения

Глава Дагестана ответил, что это очень длительный процесс, но постепенно власти решают существующие проблемы с водоснабжением:  ведется строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» с объемом финансирования более 2 миллиардов рублей;  в 2021-2022 годах в рамках была модернизирована система водоснабжения в городах Кизляр и Хасавюрт. Именно в этих городах периодически происходили вспышки острой кишечной инфекции; в рамках госпрограммы РФ «Развитие СКФО» реализуются крупные инфраструктурные объекты для обеспечения жителей Дербента водой. К примеру, водоводы «Шурдере-Дербент» и «Кайтаг-Дербент»; в рамках механизмов «Инфраструктурное меню» будет спроектирован и построен крупнейший объект «Чиркей-Махачкала-Каспийск» с забором воды из Чиркейского водохранилища; ежегодно из бюджета Дагестана выделяются более 1,5 млрд рублей на строительство объектов питьевого водоснабжения.

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