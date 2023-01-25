В Дагестане выработают алгоритм решения проблемы бродячих собак

В рамках прямого эфира Меликову поступил вопрос от женщины из Каспийска относительно проблемы с бродячими собаками. Как озвучил руководитель региона, эта проблема актуальна и для Каспийска, и для Махачкалы. Он поручил премьер-министру республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову на ближайшем заседании обсудить этот вопрос совместно со всеми заинтересованными сторонами – органами местного самоуправления, Комитетом по ветеринарии региона, природоохранной прокуратурой, экологическими организациями и продумать решение.

«Необходимо понимать, что бродячие собаки — это еще и носители заболеваний. Вопрос требует участия и муниципальных властей. Нынешнее руководство города Махачкалы и Каспийска, уверен, понимает серьёзность вопроса. Требуется найти решение», — заявил Сергей Меликов.