ЗАМАНА - В Дагестане выработают алгоритм решения проблемы бродячих собак

В Дагестане выработают алгоритм решения проблемы бродячих собак

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25 января, 2023. Среда 16:33
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В Дагестане выработают алгоритм решения проблемы бродячих собак

Руководитель республики поручил Абдулмуслиму Абдулмуслимову выработать алгоритм решения проблемы бродячих собак.

В Дагестане выработают алгоритм решения проблемы бродячих собак

В рамках прямого эфира Меликову поступил вопрос от женщины из Каспийска относительно проблемы с бродячими собаками. Как озвучил руководитель региона, эта проблема актуальна и для Каспийска, и для Махачкалы. Он поручил премьер-министру республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову на ближайшем заседании обсудить этот вопрос совместно со всеми заинтересованными сторонами – органами местного самоуправления, Комитетом по ветеринарии региона, природоохранной прокуратурой, экологическими организациями и продумать решение.

«Необходимо понимать, что бродячие собаки — это еще и носители заболеваний. Вопрос требует участия и муниципальных властей. Нынешнее руководство города Махачкалы и Каспийска, уверен, понимает серьёзность вопроса. Требуется найти решение», — заявил Сергей Меликов.

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