Глава Дагестана высказался об открытии ресурсных центров

Отвечая на вопрос Сергей Меликов отметил: «У нас действительно много социальных групп, которые нуждаются в поддержке. В связи с этим в 2022 году состоялся форум в центре «Солнечный берег», основным направлением его работы как раз стало определение и конкретизация задач, стоящих перед коммерческими и иными структурами по работе с общественными организациями. Мы выработали некоторые подходы. Следующим этапом является решение вопросов организационного и административного плана. У меня на сегодняшний день в аппарате советников назначен человек, который работает именно по направлению, связанному с совершенствованием структуры НКО. И могу сказать, что буквально вчера мы выехали и посмотрели место размещения ресурсного центра и сейчас решаем вопросы, связанные с разработкой проекта, который позволил бы создать этот ресурсный центр. Ну и, безусловно, надо решить вопросы финансирования. Мы в связи с этим изучили опыт Башкортостана, Краснодарского края, других регионов. Так что ресурсный центр у нас будет и я оцениваю его как важный инструмент по работе с населением».