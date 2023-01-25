В Дагестане идет конкурс по определению перевозчика по маршруту Махачкала - аэропорт «Уйташ»

В процессе общения с жителями региона в прямом эфире Меликов ответил на актуальный вопрос о регулярном общественном транспорте из Махачкалы в аэропорт.

Глава региона озвучил, что Минтранспорта региона уже организовало конкурс по определению перевозчика, который будет заниматься этим маршрутом. Кроме того, и в самом аэропорту во время его ремонта произойдут инфраструктурные изменения.