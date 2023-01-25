ЗАМАНА - Руслан Гереев: «Сегодня у многих рядовых дагестанцев появится возможность лично озвучить Сергею Меликову свои пожелания»

Руслан Гереев: «Сегодня у многих рядовых дагестанцев появится возможность лично озвучить Сергею Меликову свои пожелания»

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25 января, 2023. Среда 15:56
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Руслан Гереев: «Сегодня у многих рядовых дагестанцев появится возможность лично озвучить Сергею Меликову свои пожелания»

Проректор по воспитательной и социальной работе ДГПУ Руслан Гереев поделился своим мнением по поводу предстоящего прямого эфира с Сергеем Меликовым.

Руслан Гереев: «Сегодня у многих рядовых дагестанцев появится возможность лично озвучить Сергею Меликову свои пожелания»

«2023 год сулит нашей республике много положительной динамики. Во-первых, это Год 100-летия Расула Гамзатова, официально стартует Год педагога и наставника. Это год улучшения социальной политики, несмотря на тяжелую ситуацию в стране.

Проведение прямого эфира Главой Дагестана Сергеем Меликовым в начале столь насыщенного года очень уместно. Уверен, будет много вопросов касаемо улучшения образования, инфраструктуры, социального развития. С учетом стремительных темпов развития в АПК и других отраслей экономики будут вопросы и у многих начинающих, действующих предпринимателей и бизнесменов», – высказался он.  

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