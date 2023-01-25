Хайбула Умаров: «Прямая линия с главой — это возможность задать наболевшие вопросы»

«Это возможность задать наболевшие вопросы. И конечно же, мы надеемся на изменения и устранения этих проблемных моментов, ведь некоторые чиновники, к сожалению, зачастую не доводят их до главы. Если говорить непосредственно о нашей работе, то у нас с Сергеем Алимовичем, как с патриотом нашей страны, есть полное понимание вопросов, касающихся нашей сферы деятельности. Сергей Алимович достаточно активно ведет социальные сети, это говорит о его открытости для общения с жителями республики. По моему мнению, разовые встречи, общение с главой республики моментально не улучшат жизнь граждан, но надеюсь, те проблемы, с которыми мы столкнулись этой зимой будут решены. Думаю, Сергей Алимович обратит особое внимание на все эти проблемы и нам в дальнейшем не придется больше сталкиваться с такими проблемами», — заявил Умаров.