Собравшиеся обсуждали проблемы вакцинопрофилактики жителей региона, принимаемые меры по снижению неформальной занятости и меры по обеспечению повышения представленности и степени участия субъекта в госпрограммах России.



По теме также выступил и.о. начальника Управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев, рассказавший о последствиях, к которым приводят такие инфекционные болезни как корь, партит, коклюш и другие.

«В начале прошлого века эти болезни служили причиной десятков тысяч смертей детей, а в 90-е годы в постперестроечный период более 5000 детей в России скончались от дифтерии. Что же происходит в Дагестане в 2022 году - у нас 489 случаев заболевания, что превышает среднероссийские показатели в 7 раз.

Если говорить о последствиях заболевания, то у 1 из 5 детей развивается пневмония, деструктивные изменения в лёгких, которые могут остаться на всю жизнь. У 1 из 50 судороги, остановка дыхания более 50 минут. Зачастую это диагностируется у маленьких детей.

Паротит или свинка 479 случаев. У 1 из 3 заболевших детей это вызывает воспаление яичников, воспаление сердечной мышцы у 1 из 6, у 1 из 10 нарушение способности иметь потомство и у 1 из 10 менингит.

У нас в регионе сложилась устойчивая циркуляция полиомиелита, который в 90% случаях протекает бессимптомно. И в каждом 10 случае дает клиническую картину неврологическое поражение у детей.

В целом, если говорить о проблемах, то повторюсь, у нас число непривитых увеличилось за 6 лет практически в 5 раз. В минувшем году 95% охват, который позволяет не допустить каких-то ситуаций, не достигнут ни в одном муниципальном образовании», — выступил он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.