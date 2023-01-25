ЗАМАНА - В ГД прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу

В ГД прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу

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25 января, 2023. Среда 14:10
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В ГД прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу

Депутатам Госдумы предписано сообщать о поездках за границу. Соответствующие поправки внесены в статью 31 Регламента Государственной Думы.

В ГД прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу

Согласно новеллам депутаты Госдумы обязаны уведомлять в письменной форме Комиссию ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера о планируемой поездке за пределы страны, за исключением служебных командировок куда они могут направляться по распоряжению Председателя ГосДумы.

Члены же Совета ГД и председатели комитетов, комиссий ГД обязаны уведомлять спикера нижней палаты, за исключением случаев служебной командировки по распоряжению Председателя Госдумы.

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев комментируя эти нововведения РИАФАН отметил, что такое негласное правило существовало давно. Однако как показала практика, в частности эти большие каникулы, некоторые депутаты не вняли этим правилам и просьбам, и посетили различные страны, в том числе и недружественные. «Вот и приняли мы такие поправки, чтобы дисциплинировать депутатов. У нас проводится СВО, гибнут наши ребята, а депутаты расслабляются за границей. Это бросает тень на весь депутатский корпус. Этого не должно быть», — подчеркнул он.

По словам Матвейчева депутат должен ставить в известность руководителя комиссии и руководитель сможет оценить с какой целью парламентарий едет за границу: по болезни или к родственникам, и примет соответствующее решение. «Если же это чистый отдых, то депутату настоятельно будут рекомендовать выбрать отдых в другом месте. У нас страна большая», - пояснил он. Нарушителей ждёт комиссия по этике, которая определит судьбу депутата.

Депутат ГД Джамаладин Гасанов, также разделяет точку зрения своего коллеги. Он считает, что в условиях санкций, которые введены в отношении ряда депутатов не стоит испытывать судьбу и отдыхать за границей. «Мы не знаем, что взбредет в голову отдельным маргинальным личностям в недружественных странах, и что они могут предпринять в отношении депутата. Зачем подставлять себя и своих близких, и бросать тень на страну», — сказал он РИАФАН.

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