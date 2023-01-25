Депутат Государственной думы Олег Матвейчев комментируя эти нововведения РИАФАН отметил, что такое негласное правило существовало давно. Однако как показала практика, в частности эти большие каникулы, некоторые депутаты не вняли этим правилам и просьбам, и посетили различные страны, в том числе и недружественные. «Вот и приняли мы такие поправки, чтобы дисциплинировать депутатов. У нас проводится СВО, гибнут наши ребята, а депутаты расслабляются за границей. Это бросает тень на весь депутатский корпус. Этого не должно быть», — подчеркнул он.