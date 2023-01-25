ЗАМАНА - В Дагестане утвердят меры нематериального стимулирования субъектов бизнеса

В Дагестане утвердят меры нематериального стимулирования субъектов бизнеса

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25 января, 2023. Среда 11:23
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В Дагестане утвердят меры нематериального стимулирования субъектов бизнеса

Об этом 25 января на собрании Правительства проинформировал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В Дагестане утвердят меры нематериального стимулирования субъектов бизнеса

Соответствующая деятельность уже идет. Премьер напомнил, что давал ответственным лицам поручение выработать эффективный алгоритм стимулирования работодателей по выходу из «тени». 

«Под руководством вице-премьера Абдурахмана Магомедовича реализуется «пилотный проект» по выводу из тени сотрудников и хозяйствующих субъектов в Кумторкалинском, Шамильском районах и в городе Избербаше.

Мы пошагово перестраиваем стратегию действий в этой области, принято решение об объединении усилий региональной комиссии по неформальной занятости и Комиссии при Главе по увеличению доходной части консолидированного бюджета.

По сведениям Росстата, по итогам 3 квартала 2022 года в теневую занятость в регионе были вовлечены почти 674 000 человек, или 47 процентов от экономически активного населения – это в 2 с лишним раза больше, чем в целом по России (по стране – 14,5 млн чел, 20,3% от ЭАН)», — высказался Абдулмуслимов.

Он отметил, что последствия такой занятости достаточно серьезны. Это и снижение уровня социального обеспечения, собираемости налогов (страховых взносов), формирование неравных условий конкуренции и, безусловно, рост коррупции.

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