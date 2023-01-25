ЗАМАНА - Вакцинацию обсудили на собрании Правительства Дагестана

Вакцинацию обсудили на собрании Правительства Дагестана

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25 января, 2023. Среда 09:50
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Вакцинацию обсудили на собрании Правительства Дагестана

Ситуация с коронавирусом в Дагестане подтвердила важность развития иммунопрофилактики. Это в рамках собрания Правительства Дагестана озвучил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, говоря о проблемах вакцинопрофилактики в республике.

Вакцинацию обсудили на собрании Правительства Дагестана

Он заявил, что результативность осуществляемых мероприятий по иммунизации отражена в показателях заболеваемости. И в целом они упали.

«Удалось ограничить распространение ряда бактериальных и вирусных инфекций. Подтверждена зависимость снижения заболеваемости от роста охвата вакцинацией», — высказался Абдулмуслимов.

В Дагестане фиксируется рост отказов жителей от профилактических прививок в связи с увеличением активности антипрививочного движения.

«Почему это так важно? Обратите внимание, за текущий эпидемический сезон зарегистрировано 4 смертельных случая от гриппа – все умершие не прививались. Коклюшем в 2022 году заболело 432 ребенка – в 5,5 раза больше чем в 2021 году, 88 процентов из них не имели прививок.

Такая же ситуация с паротитом, корью, столбняком, ОКИ и другими вирусными инфекциями. За последние 5 лет идет устойчивая тенденция снижения охвата вакцинацией. Если число непривитых детей в 2015 году составляло около 4 000 человек, то в 2022-м году только от дифтерии не привито почти 24 000», — выступил глава кабмина.

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