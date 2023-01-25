Собравшиеся обсуждают следующие вопросы:
1. Проблемы вакцинопрофилактики дагестанцев;
2. Принимаемые меры по снижению неформальной занятости в регионе;
3. Меры по обеспечению повышения представленности и степени участия Дагестана в госпрограммах России.
Сегодня проходит первое в 2023 году заседание Правительства Дагестана
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 09:27
В среду, 25 января, проходит первое в 2023 году собрание дагестанского правительства.
Собравшиеся обсуждают следующие вопросы:
1. Проблемы вакцинопрофилактики дагестанцев;
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