ЗАМАНА - Сегодня проходит первое в 2023 году заседание Правительства Дагестана

Сегодня проходит первое в 2023 году заседание Правительства Дагестана

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25 января, 2023. Среда 09:27
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Сегодня проходит первое в 2023 году заседание Правительства Дагестана

В среду, 25 января, проходит первое в 2023 году собрание дагестанского правительства. 

Сегодня проходит первое в 2023 году заседание Правительства Дагестана

Собравшиеся обсуждают следующие вопросы: 1. Проблемы вакцинопрофилактики дагестанцев;

2. Принимаемые меры по снижению неформальной занятости в регионе;

3. Меры по обеспечению повышения представленности и степени участия Дагестана в госпрограммах России.

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