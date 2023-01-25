Здание общей площадью почти 26 000 квадратных метров разделено на четыре блока: учебный корпус филологических предметов, корпус начального образования, выделенный под отдельную обособленную зону в 3 этажа, учебный корпус общественных наук с пищеблоком и актовым залом, учебная трёхэтажная зона и спортивная зона с плавательными бассейнами и спортзалами в 2 этажа.
Закончить строительство и ввести объект в работу планируют в 2023 году.
В рамках рабочего визита в Дагестан Тимур Иванов осмотрел детский сад на 200 мест в микрорайоне «Ипподром», побывал на площадке строительства нового военного госпиталя и проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в республике.