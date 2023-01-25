ЗАМАНА - Глава Дагестана и замминистра обороны России Тимур Иванов осмотрели социальные объекты в Махачкале

Глава Дагестана и замминистра обороны России Тимур Иванов осмотрели социальные объекты в Махачкале

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25 января, 2023. Среда 08:11
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Глава Дагестана и замминистра обороны России Тимур Иванов осмотрели социальные объекты в Махачкале

Во вторник, 24 января, в Дагестан с рабочим визитом приехал заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Вместе с Сергеем Меликовым он осмотрел школу, которая строится в микрорайоне «Ипподром» в Махачкале. Объект, который рассчитан на 1224 ученика, возводится в рамках нацпроекта «Образование».

Глава Дагестана и замминистра обороны России Тимур Иванов осмотрели социальные объекты в Махачкале

Здание общей площадью почти 26 000 квадратных метров разделено на четыре блока: учебный корпус филологических предметов, корпус начального образования, выделенный под отдельную обособленную зону в 3 этажа, учебный корпус общественных наук с пищеблоком и актовым залом, учебная трёхэтажная зона и спортивная зона с плавательными бассейнами и спортзалами в 2 этажа.

Закончить строительство и ввести объект в работу планируют в 2023 году.

В рамках рабочего визита в Дагестан Тимур Иванов осмотрел детский сад на 200 мест в микрорайоне «Ипподром», побывал на площадке строительства нового военного госпиталя и проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в республике.

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